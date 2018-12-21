Son Dakika Haberleri: Kış Lastiği Takmayanlara Ceza Yağdı

Kış Lastiği Takmayanlara Ceza Yağdı

1 saat önce

Bursa'da jandarma trafik timleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.

Kış Lastiği Takmayanlara Ceza Yağdı, System.String[]
Bursa'da jandarma trafik timleri tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulama ile kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarını asgariye indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefleniyor. Ticari araçların kış lastiği takma mecburiyeti bulunduğu dönemde bin 509 araç kontrol edildi. Kış lastiği ihlalinde bulunduğu tespit edilen 68 araca cezai müeyyide uygulandı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:40 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım Cezaların Affedileceğini Duyurdu, Vatandaş Hüngür Hüngür Ağladı Bariyerin Üzerinden Uçan Otomobilin, Tünelin En Yüksek Noktasına Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

"Binali Yıldırım Yargılansın" Diye Savcılığa Başvuran Vatandaş 11 Ay 20 Gün Hapse Çarptırıldı Sel Sularına Kapılan Çocuk, Yürekleri Ağza Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:35:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kış Lastiği Takmayanlara Ceza Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]