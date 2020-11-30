Kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Kış lastiği uyarısı

30.11.2020 11:07
Kış lastiği uyarısı, System.String[]

Osmaneli Şoförler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, ticari amaç yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak zorunlu kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Osmaneli Şoförler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, ticari amaç yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri 1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak zorunlu kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Oda Başkanı Çeşmeci, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğiyle 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirildiği söyledi. Yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan ticari araçlarda 1 aralık günü itibariyle kış lastiği uygulaması yapılacağını anlatan Çeşmeci sözlerine şöyle devam etti;

"Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri çok önemlidir. Ayrıca yapılacak denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası kesileceğini ve kış lastiği takılıncaya kadar araçlar trafikten men edileceğini de hatırlatmak isterim. Yük ve Yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliği açısından güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekir. Kış şartlarına uygun önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçlar yolu kapatmak, kazalara sebebiyet vermek gibi olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Kış Lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla çok daha iyi yol tutuşu ve yol güvenliği sağlar. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde kış lastiği takılması emniyet açısından gereklidir" dedi.

Başkan Çeşmeci ayrıca, sürücüleri yaklaşan kış öncesi araçlarına kış bakımlarını mutlaka yaptırmaları konusunda da uyardı. - BİLECİK

Kış lastiği uyarısı

Osmaneli, 1 Nisan, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış lastiği uyarısı - Son Dakika


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