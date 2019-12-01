Kış lastiği uygulaması
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.
İlçe girişinde polis giriş kontrol noktasında denetim yapan ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında