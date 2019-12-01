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Kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

İlçe girişinde polis giriş kontrol noktasında denetim yapan ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kış lastiği uygulaması

Çukurca, Hakkari, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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