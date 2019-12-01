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Kış lastiği uygulaması başladı

6 saat önce

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2019 tarihinde başladı.

Kış lastiği uygulaması başladı, System.String[]

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2019 tarihinde başladı. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.


Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında belirlenen kritik noktalarda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kırıkkale- Kayseri ve Ankara- Samsun karayolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi.


Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 Ocak 2020 itibariyle güncellenecek.


Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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