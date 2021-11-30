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Kış lastiği uygulaması başlıyor - Son Dakika

Kış lastiği uygulaması başlıyor

30.11.2021 09:50
Kış lastiği uygulaması başlıyor

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlayacak.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlayacak. Kış lastiği zorunlu araçlar denetlenecek ve kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanacak.

Tekirdağ genelinde, ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanılan, tüm ticari otomobil kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunluluğu getirildi. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan kış lastiği uygulamasında trafik ekiplerince denetimler aralıksız olarak yapılacak.

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine nazaran, kış lastiklerinin yol tutuş özelliğinin daha sağlam ve yüksek güvenlik sağlıyor olması ile can ve mal kaybı açısından daha güvenlidir. Bu nedenle tüm araçlar için uygulama zorunlu olmamakla birlikte can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında kış lastiği kullanılması tavsiye edilmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kış lastiği uygulaması başlıyor

Kış lastiği uygulaması, Otomobil, Tekirdağ, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kış lastiği uygulaması başlıyor - Son Dakika


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