Son Dakika Haberleri: "Kış lastiği" uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ
Son Dakika Güncel 'Kış lastiği' uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ - Son Dakika

"Kış lastiği" uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin mesaisi arttı.

Kırklareli'nde, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerinin mesaisi arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Lastikçi Emrah El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır yoğunluğun arttığını söyledi.

Günde yaklaşık 35 aracın lastik değişimini yaptıklarını belirten El, zaman zaman yoğunluk nedeniyle mesailerini gece de sürdürdüklerini kaydetti.

Araçlarda kış lastiğinin büyük önem taşıdığını dile getiren El, şunları ifade etti:

"Kış lastiği yoğunluğumuz başladı. Müşterilerimiz bu konuda bilinçli. 1 Aralık tarihini beklemeden değişimlere başladı. Yoğunluktan çok memnunuz. Geçen yıla göre bu yıl daha hareketli geçiyor. Kış lastiği öncelikli olarak insan için önemli. İnsanlar bile kışın yere daha sağlam basmak için kışlık ayakkabı giyiyorsa araçların da yola daha iyi tutunması ve kaymaması için kış lastiği önemli. İnsanlar eskisi gibi 'Önemli değil, takmasak da olur.' demiyor. Herkes kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde."

Sürücü Burak Demir de aracına kış lastiği taktırmak için sıra beklediğini söyledi.

Kış lastiği uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ

Kırklareli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 21:16:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kış lastiği" uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - KIRKLARELİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]