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Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek - Son Dakika

Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek

19.01.2022 18:43
Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şu aşamadan sonra ikinci bir emre kadar mevcut araçlar kontrol edilmek suretiyle yola uygun olmayan, kış lastiği olmayan araçların geçişine müsaade edilmeyecek.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şu aşamadan sonra ikinci bir emre kadar mevcut araçlar kontrol edilmek suretiyle yola uygun olmayan, kış lastiği olmayan araçların geçişine müsaade edilmeyecek." dedi.

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda yoğun kar yağışı ile başlayan ve aralıksız devam eden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karayolları ekiplerinin karın başlamasından itibaren yol güzergahlarında çalışma yaptığını anlatan Ümit, şunları kaydetti:

"Ancak dünden itibaren başlayan daha yoğun bir yağışla birlikte maalesef trafiğe uygun olmayan araçların sürücüleri tarafından yapılan hatalar yüzünden vatandaşlarımız mağdur oldu. Karayolları ekiplerimiz ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiler. Şu anda Ankara istikametinde tüm hatlarımız açık. Yine aynı şekilde İstanbul hattında Bolu Dağı Tüneli'nden itibaren geriye doğru bir birikme vardı. Düzce sınırlarında yine kuralsız yola çıkmış bazı tırların kayması ve makaslaması sebebiyle trafiği kapatmışlardı. Onların kaldırılması süre alıyor. Her vinç ya da her çekici kaldıramıyor. Vinç ya da çekicilerle şu ana kadarki kayma yapan araçlar kaldırıldı. Yol açıldı 2 şerit olarak."

Ümit, bir daha aynı sorunların yaşanmaması adına bazı tedbirler alındığını dile getirerek, "Şu aşamadan sonra ikinci bir emre kadar mevcut araçlar kontrol edilmek suretiyle yola uygun olmayan, kış lastiği olmayan araçların geçişine müsaade edilmeyecek. Ben özellikle tüm sürücülerimize bir istirhamda bulunmak istiyorum. Kış lastiği olmayan zinciri olmayan sürücüler zorunlu olsa dahi kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmasınlar çünkü sadece kendilerine değil başkalarını da çok ciddi şekilde rahatsız ediyorlar. Dünden itibaren yaşamış olduğumuz tüm aksaklıkların yegane sebebi bu sürücüler." şeklinde konuştu.

Kış lastiği olmaması sebebiyle kayan tırların kurtarılması ile uğraşıldığı için vatandaşların mağdur olduğunu vurgulayan Ümit, şunları söyledi:

"İnşallah bundan sonra olmaz ancak bundan sonra aynı hadise ile karşılaşmamamız için kış lastiği olmayan araçların yola çıkmamasını rica ediyoruz. Tüm personelimiz de bunları ısrarla takip ediyorlar ve gerekli yasal uygulamaları da yapıyorlar ancak bunlar yetmiyor. Vatandaşımızı mağdur etmemek için bu tür araçları yoldan bloke etmek zorundayız."

Vali Ümit, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinin yollarda kapanma olan bölgelere en hızlı şekilde ulaşmaya çalışarak, vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek - Son Dakika
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