Kış Lastiği Zorunluluğu Sona Erdi
1 saat önce
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için aralık ayında başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi.
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için aralık ayında başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Zira kış lastiği can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için oldukça önem taşıyor. Aralık
ayının başında uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan
itibarıyla artık sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:56 Kaynak: İHA
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