Kış lastiğinde son gün yoğunluğu - Son Dakika

Kış lastiğinde son gün yoğunluğu

30.11.2020 13:51
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu, System.String[]

KIŞ lastiği takma zorunluluğu nedeniyle İstanbul'da lastik bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.

KIŞ lastiği takma zorunluluğu nedeniyle İstanbul'da lastik bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor. Yarından itibaren başlayacak uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

BAYİLERDE KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA YOĞUNLUĞU

Fatih'te zorunlu kış lastiği takma uygulamasının başlamasına saatler kala lastik bayileri önünde yoğunluk görüldü. Kimi sürücüler açlarına ilk kez satın aldığı kış lastiklerini taktırırken kimileri de yanlarında getirdiği kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirdi. Kış lastiği taktıran sürücüler, uygulamanın trafikte güvenlik açısından önemine vurgu yaparken trafiğe çıkacak bütün sürücülerin araçlarına kış lastiği takmasını tavsiye etti.

"TALEBE CEVAP VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"Kasım ortalarından bu zamana yoğunluk yaşandığını belirten lastik bayi işletmecisi Ahmet Kaya, "İnsanlar ceza yememek için lastiklerini değiştiriyorlar. Yarında tarih olarak başlıyor. Daha da yoğun olacaktır. İnsanımız bu konuda son yıllarda bilinçlendiler. Çok sayıda kişi lastiğini değiştiriyor. Eskisi gibi değil. Bizde talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bir durgunluk olmuştu. Şehirler arası yolculuk açılınca insanların lastik değiştirme isteği doğuyor" dedi.

"HEM KENDİ HEM DE BAŞKASININ SAĞLIĞI İÇİN LASTİKLERİMİZİ TAKTIK"

Lastiklerini değiştirmeye gelen Tuncer İnal, " Değiştirmemiz gerekiyor. Malum kış ayı. Herkesin yapması gereken şeyi bizde bugün yaptık. Lastiklerimizi değiştirerek kışa hazırlık yaptık. Cezadan ziyade insanlar kendi sağlıklarını düşünüyorsa kış aylarında lastiklerini değiştirmeleri gerekir. Cezalarda bunun yaptırımıdır. Trafiğe çıkıyoruz. Yağmurun, çamurun, kar yağışının ne zaman geleceği belli olmaz. Hazırlıklı olmak lazım. Bizde vazifemizi yapıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de başkalarının sağlığı için kış lastiklerimizi taktık" diye konuştu.


Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu
Kış lastiğinde son gün yoğunluğu

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, 1 Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kış lastiğinde son gün yoğunluğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek
Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı         
13:45
İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı İkizler burcundaki tutulma, sizi nasıl etkileyecek? Ünlü Astrolog Aysun Koç anlattı         
13:32
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü! Acılı baba sebep olanlara isyan etti         
12:55
Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu? Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?         
12:46
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş         
11:39
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 14:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış lastiğinde son gün yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei