Son Dakika Haberleri: Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı
Son Dakika Ekonomi Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı - Son Dakika Ekonomi

Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı

6 saat önce

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı.

Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı, System.String[]

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı. Bir online alışveriş sitesinin Ekim ayı verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 71 artmış oldu.


Kış ayının gelmesi ile birlikte ticari araçlarda zorunlu kılınan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek, karlı ve buz tutan yollarda kalmamak için tercih edilen kış lastikleri, hem araç içinde bulunanların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor hem de diğer araçların emniyeti açısından büyük önem taşıyor. Bir online alışveriş sitesinin Ekim ayı verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 71 arttı.


Online alışveriş sitesinin verilerine göre 'kış lastiği' ilanlarının görüntülenmesi geçen aya oranla da yüzde 71 arttı. Kış koşullarında zorlu şartlara uyum sağlayarak sürüş güvenliğini artıran kış lastiği ilanlarının aranması da bir önceki aya göre yüzde 58 oranında artış gösterdi. Ankara, Istanbul, Bursa, Kayseri, Erzurum en fazla kış lastiği ilanı görüntüleyen iller oldu. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanımı 1 Aralık'da başlayıp 1 Nisan tarihinde son bulacak. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu
Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:37:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kış lastiğine ilgi yüzde 71 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]