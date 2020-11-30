Kış lastiklerini çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kış lastiklerini çalan 2 kişi yakalandı

30.11.2020 14:16
Kış lastiklerini çalan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda 8 adet kışlık janta takılı araç lastiği çalınması ile ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda 8 adet kışlık janta takılı araç lastiği çalınması ile ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, 15 Ekim 2020 tarihinde Tepebaşı ilçesi Eskişehir- Bursa karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 8 adet kışlık janta takılı araç lastiği çalınması olayı ardından faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam etti. Hırsızlık olayı ile ilgili olarak JASAT dedektif timleri ile müşterek yapılan; kapsamlı araştırma ve soruşturma sonucunda; hırsızlık olayı faili 2 şüpheli şahsın kimlikleri ve olayda kullandıkları araç tespit edildi. 27 Kasım 2020 tarihinde hırsızlık olayında kullanılan aracın Eskişehir'den Bilecik- Bozüyük istikametine gittiği tespit edilerek takibe alındı. Araç, Bozüyük ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı ve yapılan takip sonucunda yakalandı. Araç içerisindeki iki şüpheliden C.E. kaçarken, sürücü T.G. yakalandı. Bir sonraki gün jandarma ekiplerinin titiz takip ve araştırma neticesinde firari şüpheli C.E. de saklandığı evin kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli C.E.'nin yapılan sorgusunda "Hırsızlık, Kasten Yaralama, Konut Dokunulmazlığını İhlal gibi 13 farklı suçtan arandığı, çok sayıda hırsızlık suç kaydının olduğu ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler T.G. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakılırken, diğer şüpheli C.E. sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Hırsızlık, Akaryakıt, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kış lastiklerini çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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