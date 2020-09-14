Kış memleketi Sarıkamış'ın bahçelerinde meyve bereketi - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meyve ağaçlarındaki yüksek verim üreticiyi sevindirdi.

İlçe merkezindeki 2 bin 250 rakımlı Yeni Mahallede yaşayan Hikmet Yılmaz, evinin bahçesindeki elma, erik, armut ağaçlarından bu yıl bol ürün aldı.

Bahçesindeki meyveleri ailesi için yetiştiren Yılmaz, meyvelerinin bir kısmını yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan komşularına tattırdı.

Hikmet Yılmaz, AA muhabirine, geçen yıllarda bu kadar meyve alamadıklarını söyledi.

Bu yıl ise tam tersi bereketli bir dönem geçirdiğini anlatan Yılmaz, "Ağustos ayımız çok sıcak geçti. Elma, armut, eriklerimiz çok güzel yetişti ve tatları çok güzel. Şu anda Türkiye'de belki can eriği yok ama benim bahçemde var. Eylüle kadar bu elmalar, erikler bu şekilde devam edecek. Benim bahçemde ortalama 60 ağaç mevcut. Evin dört tarafı meyve ağaçlarıyla dolu." dedi.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de Hikmet Yılmaz'ın Sarıkamış'ta meyve yetiştirerek önemli bir başarı sağladığını belirterek, "Kendi bahçesine diktiği elma, armut erik ağaçları güzel verim verdi. Şu anda bu ağaçlar meyveden dolayı kırılacak şekilde. Herkesin Sarıkamış'ta organik meyveleri tatması gerekir. Sarıkamış'ta da meyve yetişebiliyormuş. Bu sebeple Hikmet beye çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.