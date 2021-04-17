Kış Mevsimi Finali seri değerlendirmesi: 1907 Fenerbahçe\'nin hataları, fastPay Wildcats\'in yakaladığı avantajlar

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde MSI bileti için kıyasıya mücadele veren fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için kozlarını paylaştı. Final serisinden 3-1'lik skorla ayrılan fastPay Wildcats İzlanda'da gerçekleşecek MSI turnuvasında bölgemizi temsil edecek. Her iki takımı da gösterdikleri azimden ötürü tebrik ediyoruz. Şimdi bu dört maçlık seride takımların neler gösterdiğine bakalım.

İlk maç

1907 Fenerbahçe final serisine çok iyi bir başlangıç yaptı. Seçim yasaklama ekranında oyuncuların rahat ettiği şampiyonları almayı başardılar. Elramir Gragas ile yarı finalde çok iyi gözükmüştü. Alt koridorda da takımın ana taşıyıcısı Neramin'in favori seçimi Kai-sa'yı gördük. En önemli nokta ise Stillnumb'ın Yasuo seçimiydi. Finalden önce yaptığımız değerlendirmede 'ın şampiyon havuzuyla fark yaratabileceğini söylemiştik. Nitekim öyle de oldu ve üst koridor Malphite seçimiyle 1907 Fenerbahçe Yasuo'yu işletmeyi başardı.

Maçın erken aşamasında kontrolü eline alan bir Wildcats görsek de Fenerbahçe tarafsız canavarlar üzerinde çok iyi iş çıkardı. Hem ilk iki ejder hem de alametleri almayı başararak geç oyuna doğru gidilirken ruh ile birlikte kendilerine kazanma koşulu yarattılar. Maçın Fenerbahçe adına en iyi giden yönü takım savaşlarını rakiplerinden daha iyi oynamalarıydı. Gragas ultisiyle rakiplerini ayırarak Malphite-Yasuo kombosunu etkili kullandılar. Alev ruhunu da almayı başaran 1907 Fenerbahçe, fastPay Wildcats'in daha fazla kaynak almasına izin vermeyerek oyunu kapatmayı başardı ve seride 1-0 öne geçti.

İkinci ve üçüncü maç

Serinin ikinci ve üçüncü maçında 1907 Fenerbahçe'den kötü draftlar gördük. Üst koridorda önce Jarvan ardından Lulu seçimleri neredeyse hiçbir işe yaramadı. Fenerbahçe seçim yasaklama ekranından her iki maça da 1-0 geride başladı. IW ise yine alt koridorda konfor seçimlerine gitti. Üst koridorda StarScreen Renekton ile çok ciddi üstünlük elde etti. Dakika 15'e geldiğimizde üç bin- dört bin hatta daha fazla altın farkları gördük. Fenerbahçe tarafında gereksiz bireysel yakalanmalar da fasPay Wildcats'in gücüne güç kattı.

Koridor aşamasında rahat bir oyun geçiren fastPay Wildcats önce üst koridor Jarvan, ardından Lulu seçimini çok iyi cezalandırarak tek bir taşıyıcı üzerine kompozisyon kuran 1907 Fenerbahçe karşısında ikinci maçta zorlanmadan, üçüncü maçta ise hatasını telafi ederek kazanmayı başardı ve seriyi 2-1'e getirdi.

Son maç

Şampiyon olmak için son bir maç kazanması gereken fastPay Wildcats, yine üçüncü maça benzer dengeli bir kompozisyon kurarak Serin'in Azir performansına güvendi. HolyPhoenix Kai-Sa'yı Neramin'in ellerinden alarak rakibini farklı bir seçime yöneltti.

Erken oyunda bu sefer IW tarafı istediği üstünlüğü alamadı fakat ejderleri kaptırmayarak ruh şansı elde etti. Orta oyuna yaklaşılırken Fenerbahçe'den yanlış savaş kararları gördük. Wildcats rakibinin pozisyon ve makro hatalarını çok iyi değerlendirerek Azir'i güçlendirmeyi başardı. Dakika 21 civarında Rabadon'ununu bitirmiş bir Azir, Gnar'ın ultisine yakalanmadığı sürece çok yüksek anlık hasarlar çıkarabilecekti.

Oyunun ellerinden yavaşça kayıp gittiğini gören 1907 Fenerbahçe'nin çaresizlik hamlelerine iyi yanıt veren fastPay Wildcats ejder ruhunu aldıktan sonra rakibinin pozisyon hatasını değerlendirerek inhibitör alanında bulduğu güzel savaşla oyunu kapatmayı başardı.

turnuvasında bölgemizi temsil edecek fastPay Wildcats'e başarılar diliyor, kendileri için en iyi sonucu almalarını umuyoruz.

Serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.