Kış Mevsimi ile Soba Zehirlenmeleri Arttı

Gaziantep'te kış mevsimi ile birlikte Aralık ayında yaklaşık 476 kişi karbonmonoksit gazından etkilenirken, 3'ü ise hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kış mevsimi ile birlikte Aralık ayında yaklaşık 476 kişi karbonmonoksit gazından etkilenirken, 3'ü ise hayatını kaybetti. Vakalarla ilgili araştırma başlatan itfaiye ekipleri, zehirlenmelerin yüzde 95'nin baca tıkanıklığından kaynaklandığını tespit etti.



Gaziantep'te kış mevsimi ile birlikte sobadan zehirlenme vakaları arttı. İl Sağlık Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, Aralık ayı içerisinde Gaziantep genelinde toplam 476 kişiye karbonmonoksit gazı zehirlenmesi nedeniyle müdahale etti. Zehirlenenlerden 3'ü ise hayatını kaybetti.



Yüzde 95'i baca tıkanıklığından kaynaklı



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, vakaların yüzde 95'inin baca tıkanıklığından kaynaklandığını ifade etti. Sonbahar mevsiminde vatandaşları uyarmaya başladıklarını vurgulayan Yılmaz, her vakadan sonra itfaiye ekipleri tarafından zehirlenme vakalarının sebebini araştırdıklarını kaydetti. Doğru yakıt, doğru soba kurumu ve doğru baca temizliği ile sobadan zehirlenmelerin önüne geçilebileceğini anlatan Yılmaz, "Kışın bu soğuk günlerini önceden görüp, vatandaşlarımızı özellikle son baharda vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyarıyoruz. Bunun da aslında en başı, doğru baca temizliği, doğru bir soba kurulumu ve doğru bir yakıt. Bütün bunlara rağmen soba zehirlenmeleri olabiliyor. Zehirlenme vakalarından sonra ekip gönderiyoruz, olayın sebebini araştırıyoruz. Yüzde 90-95'i bacadan kaynaklanıyor, bacalar temizlenmiyor. Kuşlar yuva yapabilir, rüzgar nedeniyle dolabilir, bilinç eksikliğinden bacaların üzerindeki korunaklar olmayabiliyor. Yaz aylarında bacalar tıkanabiliyor" dedi.



Zehirlenme anında yapılması gerekenler



Daire Başkanı Yılmaz, sobadan zehirlenme anında ise panik yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Özellikle soba zehirlenmelerinin olduğu anda sakin kalın. Kazazedeye bol oksijen yani hava verin. Bunun için de hemen pencereleri açın, profesyonel ekiplere haber verin" şeklinde konuştu.



"Sertifikalı baca temizleme firmaları ile iletişime geçin"



Yılmaz, "Küçük bir dikkat küçük bir temizlik, çok büyük vakaları önleyebiliyor. Telefonlarımız açık, 7-24 şehrimizin emrindeyiz. Bilgi ihtiyacı olduğunda buyursunlar bize müracaat etsinler, biz gereğini yapalım. Kış şartları daha da ağırlaşabilir, yoğunlaşabilir. Lütfen baca temizlerken onaylı, sertifikalı baca temizleme firmaları ile iletişime geçilsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

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