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Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi - Son Dakika

Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi

13.01.2022 21:08

Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi Tokat'ta kış mevsimini köyünde geçiren vatandaşlar kışın zorlu şartları ile mücadele ediyor.

Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi

TOKAT - Tokat'ta kış mevsimini köyünde geçiren vatandaşlar kışın zorlu şartları ile mücadele ediyor.

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezine bağlı Tekneli köyü beyaz örtü ille kaplandı. Köyde hayvanları için kalan vatandaşlar zorlu kış şartları ile mücadele ediyor. Erken saatlerde kalkarak hayvanları ile ilgilenen köylüler, kuzinede odun ateşinde pişen çayı yudumlayarak yoğunluğunu atıyor. Şehirde evi olmasına rağmen köyde yaşamayı tercih eden iki çocuk babası Cahit Demir (49), köyün yaz-kış ayrı güzelliği olduğunu söyledi. Kuraklık nedeni ile uzun süredir bekledikleri kar yağışının başlamasına sevindiklerini belirten Demir, "Kuraklık memleketimizde olduğu gibi Tokat'ımızda köyümüzde de hissediliyor. Ama buna da şükür yağmaya devam ediyor. Zor da olsa kolay da olsa kış şartlarında biz burada olacağız. Cenabı Allah'a şükürler olsun. Hayat devam ediyor bir şekilde" dedi.

Köyde yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Demir, "Köyde sobamız var, odunumuz var. Ekeceklerimizi ektik. Hayvanlarımıza, tavuklarımıza bakıyoruz. Yaban hayvanlarına e buğday atıyoruz. Köy hayatını ben seviyorum, güzel. Tokat'ta yerim olmasına rağmen yaz-kış köydeyim. Çocuklarım üniversiteye gidiyorlar. Biz de hanımla, annemle buradayız. Burada mutluyuz. Köyde şu anda en fazla 30-40 kişi vardır. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Zor günlerden zor şartlardan geçiyoruz ama biz ne köyümüzü, ne toprağımızı, ne vatanımızı terk edemeyiz. Yani şükürler olsun, binlerce şükür karda olsa, kış da olsa, sıkıntı çekiyoruz, çekmiyoruz değiliz. Biz köylü vatandaşız. Köylü olmaktan gurur duyuyor iftihar ediyoruz. Ama işte yeri geliyor işte gübre fiyatlarımız arttı. Şu arttı bu arttı diyoruz ama yapacak da bir şey yok. Bize düşen köyümüze sahip çıkmak. Herkes köyünü terk ederse, şehirde yaşamaya alışırsa bu insanlar ne yiyecek ne ekecek? Herkes sıcak evinde oturuyor ama biz burada bir şeyleri devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi
Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi
Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi

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Cahit Demir, Tokat, Çocuk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış mevsimi köyünde geçiren vatandaşların zorlu mücadelesi - Son Dakika
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