Son Dakika Haberleri: Kış Mevsimi Pıtırcık Oyun Evi'nde Bir Başka Güzel

Kış Mevsimi Pıtırcık Oyun Evi'nde Bir Başka Güzel

22 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Pıtırcık Kapalı Oyun Evi, özellikle soğuk havalarda çocukların eğlence ve öğrenme merkezi olmaya devam ediyor.

Kış Mevsimi Pıtırcık Oyun Evi'nde Bir Başka Güzel, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Pıtırcık Kapalı Oyun Evi, özellikle soğuk havalarda çocukların eğlence ve öğrenme merkezi olmaya devam ediyor.

Geleceğin teminatı çocuklar için hazırlanan ve içerisinde oyun alanları, eğitim salonları, uygulama atölyeleri, grup çalışmaları, oyun ve sanat etkinlikleri ile çocuklara birçok alanda hizmet veriyor. Başta sinema ve tiyatro etkinlikleri, okuma dergileri gibi çalışmalarla çocukların gerek yarıyıl tatilini gerek diğer zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla birçok güzel çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi, Pıtırcık Kapalı Oyun Evi'nde de birbirinden güzel imkanı çocuklarla buluşturuyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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