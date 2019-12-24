Kış mevsiminde bahar havası - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, kahvehanelerin önünde çay içerek zaman geçiriyor.



Kış mevsimine rağmen etkili olan bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar, kahvehane önlerinde oturarak güneşli havada sohbet edip çaylarını yudumlayarak sıcak havanın tadını çıkarıyor. Bayram Çayevi işletmecisi Bayram Aydın, vatandaşların kış mevsiminde dışarıda güneşin altında çay içmelerinin kendilerini de olumlu yönde etkilediğini söyledi. Aydın, "Tam yirmi yıldır çaycılık yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Mesleğim hoşuma gidiyor. Çayın kalitelisini ben yapıyorum. Çayım çok meşhur, çok güzel. Allah'a şükür müşteriler beni seviyor. Benim kıymetimi biliyorlar. Ben de müşterilerimi, Bulanık halkını çok seviyorum. Bulanık halkı benim başımın tacıdır. Gözümün nurudur. Biz burada halkımız için çay dağıtacağız. Hizmet vermek için buradayız. Derdimiz para değil. Yeter ki insanlar gelsin çayımızı görsün. Çayımız güzel, çayımız meşhur. Kaliteli çay kullanıyorum. Çayda bir sıkıntımız yok. Bu aralık ayında gerçekten çok güzel bir hava var. Memleketimiz çok hoştur. İnsanlarımız güzeldir" dedi.



Vatandaşlardan Berkan Kerimoğlu ise, ilçede havaların bu sene çok güzel geçtiğini belirterek, "Biz de bu güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte çay içip sohbet ediyoruz" diye konuştu. - MUŞ