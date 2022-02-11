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Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı - Son Dakika

Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı

11.02.2022 14:05

Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı Tokat'ın Niksar ilçesinde erik ağacının kış mevsiminde çiçek açması görenler şaşırttı.

Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde erik ağacının kış mevsiminde çiçek açması görenler şaşırttı.

Niksar'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının artması ile birlikte erik ağacı çiçek açtı. Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan erik ağacının çiçek açması ise görenlerin dikkatini çekti. Mahalle sakinlerinden Çağrı Bostancı, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Gerçekten ilginç kar yağdı birkaç gün sonra güneş açtı ve şimdide ağaçlar çiçek açmış. Yıllardır Niksar'da yaşıyoruz, ben de buradan geçerken gördüm, daha önce görmemiştim ilgimi çekti. Fotoğraf çektim özçekim yaptım, kış aylarında erik ağacının çiçek açması bana göre normal değil" dedi.

Kendiliğinden yetişen meyve ağaçları hava şartlarından etkilenebiliyor

Niksar İlçe Tarım Müdürü Namık Özdüzgün, kendiliğinden yetişen bazı meyve ağaçlarının Kış mevsiminde hava şartlarından etkilenebildiğini ifade ederek, "Bitkilerimizde soğuklanma ihtiyacını yeterince karşıladık. Fakat birdenbire kar yağışından ve soğuklardan sonra böyle bir sıcaklığın meydana gelmesiyle özellikle arazi ve tarla kenarların dikilmiş olan badem, erik veya kendiliğinden yetişme kültürü ağaçların uyandığını, çiçeklendiğini görüyoruz. Tabii bu çiçeklenmeyle birlikte kültüre alınmış erik veya diğer meyve türündeki ağaçlarımızda herhangi bir uyanmadan olduğunu düşünmüyoruz. Bu türlü ağaçlarda uyanma olabilir" diye konuştu.

Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı
Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı
Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı

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Hisarcık, Niksar, Tokat, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış mevsiminde çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı - Son Dakika


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