Kış mevsiminde doğal kurutmalıklara ilgi arttı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yapılan kurutmalık sebzelerden patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler, kış mevsimin gelmesiyle yoğun ilgi görüyor.

Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle süsleyen kurutmalık sebzeler, kış mevsimin gelmesiyle büyük ilgi görüyor. Kış mevsimi için önemli yer tutan kurutulmuş dolmalık patlıcan, isot, bamya gibi yöresel ürünler eşit büyüklükte ve kadınların tek tek elleriyle oydukları ürünler açık alanlarda oluşturulan doğal bir yöntem olan güneş altında kurutulmasıyla hazırlanır. Kurutulan yöresel ürünler daha sonra 50 adet şeklinde iplere geçiriliyor. Hazır hale getirilen ürünler satışa sunuluyor.

"Yöresel doğal ürünlere ilgi arttı"

Kış mevsiminin gelmesiyle kurutmalıklara ilginin arttığını belirten esnaf Mehmet Yücel, "Kış mevsimin gelmesiyle vatandaşlar hazırlıklarını yapıyor. Son zamanlarda havaların iyice soğumasıyla vatandaşlar yöresel kış ürünlerine rağbet ediyor. Dolmalık, acur, patlıcan, isot, bamya gibi ürünler çok tercih ediliyor. İnsanlar bu dönemde kış ürünlerine daha çok ilgi gösteriyor. Ürünlerimiz doğaldır" dedi.

Tarihi çarşılar bölgesinde yöresel doğal kurutmalık ürünler olan patlıcan, acur, isot alan vatandaşlarda, kış mevsiminin gelmesiyle hazırlık yaptıklarını ifade ettiler. - ŞANLIURFA