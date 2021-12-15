Kış mevsiminde korona virüse dikkat - Son Dakika

Kış mevsiminde korona virüse dikkat çeken Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarda bulundu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı uyarı ile aralarında Düzce'nin de bulunduğu Zonguldak, Bartın ve Bolu'da hava sıcaklıklarını düşeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarı sonrasında Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da sosyal medya hesabından korona virüse karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Vatandaşları kapalı ve havalandırmasının yeterli olmadığı mekanlarda uzun süre durulmaması konusunda çağrı yapan Dr. Yasin Yılmaz, ayrıca aşı konusuna da dikkat çekti.

Yılmaz, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadeleri kullandı.

Aşılamada da yüzde 74,6 oranını yakalayan Düzce'de kentin yüzde 75 ile mavi renkle gösterilmesine ise sadece 0,4 gibi küçük bir oran kaldı.

(Selçuk Akyol-İHA)