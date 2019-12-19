Kış mevsiminde masalsı yolculuğa binlerce bilet talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış mevsiminde masalsı yolculuğa binlerce bilet talebi - Son Dakika

Kış mevsiminde masalsı yolculuğa binlerce bilet talebi

6 saat önce

Ankara'dan başlayıp Kars'ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor.

Ankara'dan başlayıp Kars'ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde Şubat ayına kadar yer bulunamıyor. Özellikle yılbaşını trende geçirmek isteyen turistler biletleri şimdiden tüketirken, Turizm Ekspresi'nde tek kişilik biletler 480 liraya kadar çıktı.

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona eriyor. Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kars'a ekspreslerle gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Kars'tan tekrar Ankara'ya dönüyor. Son yıllarda Doğu Ekspresi'ne artan yoğun ilgi sonucu yataklı vagonlar da iptal edilerek Turistik Doğu Ekspresi'ne dahil edildi. Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi devam ederken, yataklı vagonların Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave edilmesi ve Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin pahalı olması Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesine neden oluyor.

Yılbaşının yaklaşması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan talepler bilet fiyatlarına da yansıdı. Doğu Ekspresi'nde biletler 48 liradan satışa sunuluyor. İndirimli bilet almak için Doğu Ekspresi'nde gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi ve eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Turistik Doğu Ekspresi biletleri ise tek kişi 480 lira, çift kişi 600 liradan satılıyor.

(İHA)

Kış mevsiminde masalsı yolculuğa binlerce bilet talebi

Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde eden şahıslar gözaltına alındı
Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti CHP'li isimden Mansur Yavaş ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu: 25 milyon lira rüşvet istediler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
23:59 Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
23:57 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:56 Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Son Dakika
23:56 Spor trabzonspor-altay maçının ardından - Son Dakika
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:04:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış mevsiminde masalsı yolculuğa binlerce bilet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]