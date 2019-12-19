Kış mevsiminde masalsı yolculuğa binlerce bilet talebi - Son Dakika

Ankara'dan başlayıp Kars'ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde Şubat ayına kadar yer bulunamıyor. Özellikle yılbaşını trende geçirmek isteyen turistler biletleri şimdiden tüketirken, Turizm Ekspresi'nde tek kişilik biletler 480 liraya kadar çıktı.

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona eriyor. Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kars'a ekspreslerle gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Kars'tan tekrar Ankara'ya dönüyor. Son yıllarda Doğu Ekspresi'ne artan yoğun ilgi sonucu yataklı vagonlar da iptal edilerek Turistik Doğu Ekspresi'ne dahil edildi. Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi devam ederken, yataklı vagonların Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave edilmesi ve Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin pahalı olması Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesine neden oluyor.

Yılbaşının yaklaşması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan talepler bilet fiyatlarına da yansıdı. Doğu Ekspresi'nde biletler 48 liradan satışa sunuluyor. İndirimli bilet almak için Doğu Ekspresi'nde gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi ve eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Turistik Doğu Ekspresi biletleri ise tek kişi 480 lira, çift kişi 600 liradan satılıyor.

(İHA)