Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti - Son Dakika

Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti

6 saat önce

MUŞ'ta hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kış günlerinde öğrenciler, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor.

Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti, System.String[]

MUŞ'ta hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kış günlerinde öğrenciler, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ağır kış şartlarında kentte öğrencilerin, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunması için imkanlarını seferber etti. Spor salonlarının yanı sıra kentteki yarı olimpik yüzme havuzu da soğuk kış günlerinin en aktif yerlerinden biri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler için yüzme kursları açıldı. Isıtma sistemi ile kışın dondurucu soğuklarında bile öğrencilere yüzme imkanı sunan yarı olimpik havuz, her gün dolup taşıyor. Soğuk kış günlerinde havuzda yüzme öğrenip, doyasıya eğlenen öğrenciler durumlarından son derece memnun. Çocuk, engelli, kadın ve erkek olmak üzere her kesimin faydalanacağı tesiste ayrıca, yüzme bilmeyen vatandaşlara da eğitimler veriliyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, "Muş'ta kış mevsimi çok şiddetli ve çetin geçmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın havuzda zaman geçirmeleri, onlara yüzmeyi öğretip, altyapıya önem verip, bakanlığımızın desteklemiş olduğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Ayrıca sosyal arkadaşlık ortamında, hocalarımızın nezdinde yüzmeyi öğreniyorlar. Kış mevsimi boyunca projemiz devam edecektir" dedi.

Yüzme Antrenörü Kader Tekin ise, "Bakanlığın vermiş olduğu projeyle beraber çocuklara yüzme dersi veriyoruz. Dışarıdaki soğuk havaya rağmen, içeride tesisin sağlamış olduğu sıcaklıktan kaynaklı çocuklar burada gayet eğleniyor. Hem yüzme öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Ayrıca bununla beraber sosyalleşiyorlar" diye konuştu.


Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Hepimiz çok etkilendik Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]