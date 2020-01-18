Kış mevsiminde öğrencilere yüzme faaliyeti - Son Dakika

MUŞ'ta hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kış günlerinde öğrenciler, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ağır kış şartlarında kentte öğrencilerin, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunması için imkanlarını seferber etti. Spor salonlarının yanı sıra kentteki yarı olimpik yüzme havuzu da soğuk kış günlerinin en aktif yerlerinden biri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, yarı olimpik yüzme havuzunda öğrenciler için yüzme kursları açıldı. Isıtma sistemi ile kışın dondurucu soğuklarında bile öğrencilere yüzme imkanı sunan yarı olimpik havuz, her gün dolup taşıyor. Soğuk kış günlerinde havuzda yüzme öğrenip, doyasıya eğlenen öğrenciler durumlarından son derece memnun. Çocuk, engelli, kadın ve erkek olmak üzere her kesimin faydalanacağı tesiste ayrıca, yüzme bilmeyen vatandaşlara da eğitimler veriliyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürü Faysal Çavuş, "Muş'ta kış mevsimi çok şiddetli ve çetin geçmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın havuzda zaman geçirmeleri, onlara yüzmeyi öğretip, altyapıya önem verip, bakanlığımızın desteklemiş olduğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Ayrıca sosyal arkadaşlık ortamında, hocalarımızın nezdinde yüzmeyi öğreniyorlar. Kış mevsimi boyunca projemiz devam edecektir" dedi.

Yüzme Antrenörü Kader Tekin ise, "Bakanlığın vermiş olduğu projeyle beraber çocuklara yüzme dersi veriyoruz. Dışarıdaki soğuk havaya rağmen, içeride tesisin sağlamış olduğu sıcaklıktan kaynaklı çocuklar burada gayet eğleniyor. Hem yüzme öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Ayrıca bununla beraber sosyalleşiyorlar" diye konuştu.