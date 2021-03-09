Kış mevsiminde orman yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Kış mevsiminde orman yangını paniğe neden oldu
09.03.2021 14:24
Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 arazöz, 17 personel yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Orman ekipleri yaklaşık 2 saat soğutma çalışmalarını sürdürdü. 3 dekar alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebi ise henüz belirlemedi. - DENİZLİ
Son Dakika Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü