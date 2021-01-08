Kış mevsiminde sıcak giden havalar sebze, meyve fiyatlarına olumlu yansıdı

Kış mevsiminde havaların sıcak gitmesi sebze ve meyve fiyatlarına olumlu yansıdı. Afyonkarahisar'daki pazarcı esnafı sıcak havanın ürün bolluğuna sebep olduğunu ve bunun da geçen yılın aynı dönemine göre birçok ürünün fiyatının yarı yarıya düşmesini beraberinde getirdiğini belirttiler.

Kentte kurulan semt pazarlarında kış mevsimi olmasına rağmen birçok ürün fiyatları ile vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazarcı esnafı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının ürün bolluğunu da beraberinde getirdiğini vurgulayarak ve bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ifade ettiler. Pazarcı esnafı alışveriş noktasında vatandaşları marketlerden ziyade pazar ve manavlara davet ederken, fiyatların her bütçeye uygun olduğunu dile getirdiler.

Pazarda geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 10 TL'ye kadar yükselerek adeta rekor kıran kuru soğan ve patatesin bu yıl aynı dönemde kilosunun 1,5 TL'den satılması ile şaşkınlığa neden oldu. Bununla birlikte geçen yıl aynı dönemde fiyatı 12 TL'den satılan patlıcanın bu yıl ise kilosunun 5-6 TL olması da vatandaşların yüzünü güldürdü.

Pazarda en çok satılan ürünlerden mandalinanın ve elmanın kilogram fiyatının 3-4 TL, portakal 3 TL, ıspanak ve pırasa 5 TL, patates ve soğan 1,5-3 TL'den satıldığı gözlendi. Pazarda tezgahlarda en yüksek fiyattan satılan ürünün ise kilogram fiyatı 8-10 TL arasında değişen muz olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR