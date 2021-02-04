Kış mevsiminde yayla ona emanet - Son Dakika
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Kış mevsiminde yayla ona emanet

Kış mevsiminde yayla ona emanet

04.02.2021 09:30

Kış mevsiminde yayla ona emanet BOLU'da Yılmaz Aktaş, kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle boş kalan 90 haneli Çamyayla köyü yaylasında olası hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuyor.

Kış mevsiminde yayla ona emanet

BOLU'da Yılmaz Aktaş, kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle boş kalan 90 haneli Çamyayla köyü yaylasında olası hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuyor. Aktaş, "Hırsızları görürsem belden aşağı sıkarım, bunu da bilsinler. Gelmesinler. İhtiyacı olan gelsin yedireyim, içireyim. Ama milletin evinden hırsızlık yapmasın. İhtiyacı olana 24 saat kapım açıktır" dedi.

Aladağ bölgesinde bulunan Çamyayla köyü yaylası, kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle boş kaldı. Yayla sakinleri şehir merkezi ve köylerinde bulunan evlerine göç etti. Yalnızca yazın yayla sakinlerinin hayvancılık yaptığı bölgede kışın evlerden hırsızlık yaşanmaması için önlem alındı. Yaylada maaşlı olarak Yılmaz Aktaş bekçilik yapmaya başladı. Aktaş, 90 evin bulunduğu yaylada eşiyle birlikte kalarak, daha önce başka yaylalarda meydana gelen hırsızlık vakalarının bu bölgede de yaşanmasını önlüyor. Aktaş, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Aktaş, "Ekimin başında geldim. Mayısa kadar buradayım. Kış sezonunda 24 saat buradayım. Buraya bekçi durmamızın sebebi, dışarıdan hırsızlar geliyor yaylalara. Aldıkları çok önemli değil ama camı, kapıyı kırıyorlar. Diğer komşu yaylalardan da hırsızlık yapmışlar. Biz de bunun için yaylamızı güvence altında tutmak için köyün muhtar heyetinin aldıkları kararla biz buraya bekçilik yapıyorum. Gelen giden yabancıları uyarıyorum. Buralılar da gelmeden önce beni arıyor. Burada hiç hırsızlık olayı yaşanmadı. Daha önce 15 sene önce hırsızlık olmuş. O yıldan beri köyümüz bekçi tutmaya başlamış. Gelene gidene silah doğrultmuyorum ama görevimi de yapıyorum" dedi.

'İHTİYACI OLAN GELSİN, YEDİRİP İÇİREYİM'

Silahının her zaman dolu olduğunu belirten Yılmaz Aktaş, "Hırsız görürsem uyarırım. O bana sıkarsa ben de ona sıkarım. Silahım her zaman dolu. Buralar bana emanet. Emanet aldığım göreve hürmet gösteririm. Burada 110 hane var ama buraya 80-90 hane geliyor yazın. Ben hırsızlara karşı 24 saat görevdeyim. Hırsızları görürsem belden aşağı sıkarım bunu da bilsinler. Gelmesinler. İhtiyacı olan gelsin yedireyim, içireyim. Ama milletin evinden hırsızlık yapmasın. İhtiyacı olana 24 saat kapım açıktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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