Kış meyveleri pazar tezgâhlarında sezona pahalı başladı - Son Dakika

Kış meyveleri pazar tezgâhlarında sezona pahalı başladı

21.10.2020 10:18
Kış meyveleri pazar tezgâhlarında sezona pahalı başladı, System.String[]

Yaz meyveleri pazar tezgahlarını veda ederken, yerini alan kış meyveleri bu yıl sezona pahalı başladı.

Yaz meyveleri pazar tezgahlarını veda ederken, yerini alan kış meyveleri bu yıl sezona pahalı başladı.

Yaz aylarında vatandaşların sofralarını şenlendiren yaz meyveleri, yavaş yavaş yerini kış meyvelerine bıraktı. Ekim aylarında olmamıza rağmen bu yıl hava durumu pek kışa benzemiyorsa da, yine de kış meyveleri tezgahtaki yerini aldı. Ancak sezonun ilk meyveleri ve ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kış meyvelerin fiyatları, vatandaşların cebini yakıyor. Bayburt'ta pazara gelen vatandaşlar kış meyvelerine az çok talep gösterirse de, fiyatlarında bir yükseliş yaşandığı manavlar da kabul etti. Manavlarda, kış meyvelerinden yeşil mandalina 5, kivi 14, nar 8, elma çeşitleri 6, ekmek ayvası 8, armut 10, deveci armut 10, erik 7, greyfurtun kilosu 6 liraya satılıyor. Fiyatlar ocak ayına kadar biraz düşeceği beklenirken, bu yıl düşüşler yüzde 5'ten az olmayacağı tahmin ediliyor.

Talep edenler var, ama az alıyor

Kış meyveleri bu yıl pahalıya başlamasına rağmen talep eden vatandaşlar eksik olmuyor. Korona virüs nedeniyle C vitamin deposu olan kış meyveleri oldukça ilgi görüyor. Bu konuda konuşan Hikmet Çalık, "Vatandaşlar kış meyvelerine iyi ilgi gösteriyor. Tabi eskiden bir kişi 5 kilo alırken aynı kişi şimdi 2-3 kilo alıyor, ama devamlı alıyor. Çünkü kış meyvelerin çoğu C vitaminin kaynağıdır. C vitamin ise korona virüse karşı vatandaşların sağlığa fayda ediyor. Çocuk ve yaşlılar için alan oluyor. Fiyatlar yüksek olmasaydı, vatandaşlar daha çok meyve yiyebilirdi" dedi. - BAYBURT

Kış meyveleri pazar tezgâhlarında sezona pahalı başladı

Koronavirüs, Bayburt, Pazar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış meyveleri pazar tezgâhlarında sezona pahalı başladı - Son Dakika

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