Kış Okulu Sona Erdi

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin çocuklara yarıyıl tatili için hazırladığı kış okulu programı sona erdi.

Hayvanat Bahçesi ve Eti Sualtı Dünyası gezisi ile başlayan kış okulunda, Hayvanat Bahçelerinin Tarihi ve Önemi dersi ile öğrenciler, hayvanat bahçelerinin geçmişten günümüz modern hayvanat bahçelerine kadar olan gelişimlerini ve hayvanat bahçelerinin doğayı korumadaki rolünü öğrendiler.

Kış okulunun ikinci günde ekolojideki kilit türleri öğrenen öğrenciler, sonrasında mikroskop ile hayvan ve bitki hücrelerini incelediler ve böceklerin dünyasındaki merak ettikleri bilgilere ulaştılar.

Üçüncü günde balıkların nasıl beslendiklerini öğrenen öğrenciler, Amazon balıklarını uzmanlar tarafından hazırlanan diyetlerine uygun besinlerle beslediler. Zehirli hayvanlar hakkında da bilgilendirilen öğrenciler ayrıca ilkyardım bilgisi alarak zehirlenmelere karşı neler yapılması gerektiğini öğrendiler.

Kış okulunun son gününde önce Klinik Merkeze giden öğrenciler veteriner hekimlerden, Klinik Merkezi'nin işleyişi ve makinalar hakkında bilgi edindiler. Yem Hazırlama Ünitesine geçen öğrenciler Bugün Menüde Ne Var? etkinliğinde önce oyunlarla hayvanların diyetleri hakkında bilgi sahibi oldular sonrasında ise flamingolar için yemek hazırladılar ve hayvanların günlük diyetlerinde kullanılan balıkları ayıkladılar.

Günün son etkinliğinde çocuklar, bez çanta kullanımının artması ve plastik poşet kullanımının azalmasına dikkat çekmek için Eskişehir Hayvanat Bahçesi logolu bez çantaları boyadılar.