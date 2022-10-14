Kış öncesinde yorgancıların yoğun mesaisi başladı - Son Dakika
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Kış öncesinde yorgancıların yoğun mesaisi başladı

14.10.2022 10:07

Kış öncesinde yorgancıların yoğun mesaisi başladı El emeğiyle diktiği yorganlara zam yapmadan kışa hazırlanıyorESKİŞEHİR Kış aylarının yaklaşmasıyla yorgan yaptırmak isteyenlerin artığını söyleyen 80 yaşındaki Ekrem Şentorun, artan fiyatlara rağmen el emeğiyle hazırladığı yorganlara zam...

Kış öncesinde yorgancıların yoğun mesaisi başladı

El emeğiyle diktiği yorganlara zam yapmadan kışa hazırlanıyor

ESKİŞEHİR Kış aylarının yaklaşmasıyla yorgan yaptırmak isteyenlerin artığını söyleyen 80 yaşındaki Ekrem Şentorun, artan fiyatlara rağmen el emeğiyle hazırladığı yorganlara zam yapmadığını dile getirdi.

Soğuk günlerde sıcak tutmasıyla evlerin vazgeçilmezleri arasında bulunan, daha sağlıklı olduğu bilinen yün yorganlar, gelişen teknolojiyle yerini elyaf yorganlara bıraktı. Ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan yorgancılığı yaşanan yeniliklere rağmen, yaklaşık yarım asırdır devam ettiren 80 yaşındaki Ekrem Şentorun, kış ayları yaklaşırken siparişlerin artığını söyledi. Eski yılları aradıklarını fakat el emeği yorganların bu sene beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Şentorun, artan maliyetlere rağmen fiyatlarda değişiklik yapmadığı belirtti. Mesleğinde makineleşmeye karşı direnen Şentorun, müşteriler için artan maliyetlere de direniyor.

"Geçen seneye göre bu sene işlerimiz daha fazla arttı"

Çocukluğundan beri yorgancılık işinde olduğunu anlatan Şentorun, vatandaşların el emeği yorganlara yönelmeye başladığını belirtti. Yün yorganların değerinin geç anlaşıldığını söyleyen Şentorun, "Geçen seneye göre bu sene eylül ayında işlerimiz daha fazla arttı çünkü milletimiz artık yünden yapılan yorgan ve yastığın değerini anlamaya başladı. O yüzden artık yorgan yaptırmaya gelen çok insan var. Bizim işimizin en önemli artısı el emeği ve vatandaşların yaptığımız işi görebiliyor olması. İsteyenler içini kendi getiriyor, yünü biz koysak bile garantisini veriyoruz. Müşterimizin gönlünün rahat olması için ne var ne yok gösteriyoruz. Müşterilerimizin istediği ölçüde, istediği kalınlıkta yorgan ve yastık yapıyoruz" dedi.

"Elimizden geldiğince fiyatlarımızda değişiklik yapmayacağız"

Özenle diktiği yorganlara uzun zamandır zam yapmadığını söyleyen Şentorun, talep artmışken fiyat arttırmanın doğru olmadığının altını çizdi. Artan maliyetlere karşı Mayıs ayından beri direndiğini anlatan Şentorun, "Bizim yaptığımız yorganlar, hazır olanlar nazaran daha hesaplı. Mayıs ayından beri fiyatlarımızda değişiklik yapmadık. Müşteriler kışa hazırlık için bize mecbur geliyor, şimdi fiyatlarımızı yükseltirsek ayıp olur. O zaman fırsattan istifade etmiş oluruz, bu bize pek uygun gelmiyor. Elimizden geldiğince fiyatlarımızda değişiklik yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış öncesinde yorgancıların yoğun mesaisi başladı - Son Dakika

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