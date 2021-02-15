Ne koronavirüs ne de soğuk hava! Turistlerin yüzme keyfini hiçbir şey engelleyemedi - Son Dakika

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

ANTİK HAVUZA GİRDİLER

Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakan Pamukkale'ye gelen turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini sürüyor. 'Beyaz Cennet'te doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz-kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzda kış mevsimi ve soğuk havaya rağmen bölgeye gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

KLEOPATRA'NIN YÜZDÜĞÜNE İNANILIYOR

Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, M.S. 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Antik Havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

"HARİKA BİR GÜZELLİĞİ VAR"

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerden Svetlana İvanov, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirtip, " Moskova'dan geldik. Pamukkale çok güzel herkese tavsiye ediyoruz. Harika bir güzelliği var. Havuza hayran kaldık. Soğuk havada sıcak suya girmek keyifliydi" dedi.

"GÜZELLEŞMEK İÇİN HAVUZA GİRECEĞİZ"

Natasha Navikov ise, "Türkiye çok güzel bir ülke. Burayı çok beğendik. Çok memnun kaldık. Havuzda Kleopatra'nın yüzdüğüne inanılıyor. Biz de güzelleşmek için havuza gireceğiz. Koronavirüse karşı alınan tedbirler çok sıkı. Hijyene önem veriliyor" diye konuştu.