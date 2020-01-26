Kış ortasında deniz keyfi - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, yatla Kekova turuna çıkan Rus turistler, masmavi denizde kış ortasında yüzmenin keyfini çıkardı.

Demre'ye gelen Ruslar ve yerli turistler, Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kekova'ya, yat turuna çıkmaya devam ediyor. Hava koşullarının uygun olduğu günlerde bu turlar devam ediyor. Çayağzı Limanı'ndan bir grup Rus turist, yatla Kekova turuna çıktı. Yat turu, zirvesi karla kaplı Toros Dağları'nın karşısında masmavi ve güneşli günde başladı. Turistler önce Batık Kenti'ni ardından Simena Antik Kenti'ni yatla gezdi. Turistler, Üçağız Mahallesi'nden küçük tekneyle tura çıkan diğer turistleri de selamladı ardından yüzme molası verildi. Bir grup Rus turist, su ve hava sıcaklığının 16 derece olduğu güneşli havayı görünce Akdeniz'in mavi sularına atladı. Bazı Rus turistler, denizde yarım saat yüzdü.

Denize girenlerden Olga Filina, "Burada hava sanki yaz. Bu mevsimde Türkiye'de tatil çok güzel. Kış ortasında denize girmek bizim için sanki bir rüya. Deniz nefisti. Masmavi bir deniz, her yer tarihle dolu. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. Türkiye'ye ilk kez geldim, ama daha çok kez geleceğim" dedi.

Kızıyla denize giren İrina Filina ise " Moskova 'dan geldim. Hava çok soğuktu, her yer buzla kaplı orada. İlk kez geldiğim Türkiye'de, özellikle Kekova'da büyülendim. Tatile çıkarken Türkiye'de denize gireceğimi hayal bile etmemiştim. Deniz, su, sıcaklık, tarih hepsi harika. Kısa sürede mutlaka yine geleceğim" diye konuştu.

Denizde yarım saat yüzen Anton Vilehenke de "Rusya çok soğuk. Burada hava sanki Rusya'daki yaz mevsimi gibi. Deniz mükemmeldi. Su ve hava sıcaklığı benim için çok ideal. Doyasıya yüzdüm. Kış ortasında yazı yaşadım" dedi.