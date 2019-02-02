Kış Ortasında Denize Girdiler
21 dakika önce
Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.
Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.
Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı. Kordonda çadır kuran üç genç ise şortlarını giyerek denize girdi. Birkaç defa denize atlayan gençler, kurulandıktan sonra çadırlarını toplayarak ayrıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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