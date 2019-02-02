Son Dakika Haberleri: Kış Ortasında Denize Girdiler

Kış Ortasında Denize Girdiler

21 dakika önce

Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.

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Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.

Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı. Kordonda çadır kuran üç genç ise şortlarını giyerek denize girdi. Birkaç defa denize atlayan gençler, kurulandıktan sonra çadırlarını toplayarak ayrıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
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