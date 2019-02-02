Kış Ortasında Denize Girdiler

Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.

Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.



Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı. Kordonda çadır kuran üç genç ise şortlarını giyerek denize girdi. Birkaç defa denize atlayan gençler, kurulandıktan sonra çadırlarını toplayarak ayrıldı. - ÇANAKKALE

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