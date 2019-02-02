Son Dakika Haberleri: Kış Ortasında Denize Girdiler

Kış Ortasında Denize Girdiler

1 saat önce

Kış ortasında denize girdilerÇANAKKALE - Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.

Kış ortasında denize girdiler

ÇANAKKALE - Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.
Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı. Kordonda çadır kuran üç genç ise şortlarını giyerek denize girdi. Birkaç defa denize atlayan gençler, kurulandıktan sonra çadırlarını toplayarak ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

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