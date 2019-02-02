Kış Ortasında Denize Girdiler
1 saat önce
Kış ortasında denize girdilerÇANAKKALE - Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.
Kış ortasında denize girdiler
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de güneşli havayı fırsat bilen gençler kordonda denize girdi.
Çanakkale'de havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kordon boyunda gezintiye çıktı. Kordonda çadır kuran üç genç ise şortlarını giyerek denize girdi. Birkaç defa denize atlayan gençler, kurulandıktan sonra çadırlarını toplayarak ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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