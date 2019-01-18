Son Dakika Haberleri: Kış Ortasında Şifa Niyetine Denize Girdi

Kış Ortasında Şifa Niyetine Denize Girdi

27 dakika önce

İstanbul'da her yıl şifa niyetine denize giren minibüs şoförü bu yılda geleneğini bozmadı.

Kış Ortasında Şifa Niyetine Denize Girdi, System.String[]
İstanbul'da her yıl şifa niyetine denize giren minibüs şoförü bu yılda geleneğini bozmadı. Soğuk havaya aldırmadan denize girerek keyfini çıkardı.

İstanbul'da her yıl kışın denize giren minibüs şoförü Şükrü Selam, bu yılda geleneğini bozmadan kışın ortasında denize girdi. Şifa olduğunu düşünen Selam, Gürpınar sahilinde, soğuk havaya rağmen denize atlayarak bir süre yüzdü. Çevreden geçen vatandaşların takdirini toplayan Selam, havanın soğuk olmasına aldırış etmeyerek denizin sefasını sürdü. Denize girmeden önce kendisini cep telefonuna kaydeden arkadaşına kısa bir konuşma yapan Şükrü Selam, "18 Ocak günlerden Cuma saat 16.00 sıralarında nasip olursa denize gireceğim şifa olur inşallah" diyerek kendini denizin serin sularına bıraktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:53 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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