Son Dakika Haberleri: Kış Oyunları'nda İlk Günün Şampiyonları Belli Oldu

Kış Oyunları'nda İlk Günün Şampiyonları Belli Oldu

2 saat önce

20-24 Şubat tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda birinci gün düzenlenen Snowboard Büyük Slalom kategorisindeki yarışlarda Türkiye Şampiyonları Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi oldu.

Kış Oyunları'nda İlk Günün Şampiyonları Belli Oldu, System.String[]
20-24 Şubat tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda birinci gün düzenlenen Snowboard Büyük Slalom kategorisindeki yarışlarda Türkiye Şampiyonları Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi oldu.

45 üniversiteden 600'e yakın sporcunun katıldığı Kış Oyunları'nda ilk gün Polat pistinde Snowboard Kadınlar Büyük Slalom ve Snowboard Erkekler Büyük Slalom branşlarında yarışlar düzenlendi. Heyecanlı mücadelelere sahne olan yarışlarda, Snowboard Kadınlar Büyük Slalom kategorisinde Atatürk Üniversitesi'nden Elif Kübra Genekşe; Snowboard Erkekler Büyük Slalom kategorisinde ise İstanbul Üniversitesi'nden Hamza Polat altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldular.

Olimpik sporcular Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz'in İstanbul Üniversitesi adına katıldığı Kış Oyunları'nda, Snowboard ve Kayak Paralel Slalom olmak üzere 2 gece yarışı da gerçekleştirilecek. 24 Şubat'ta sona erecek olan festivalin heyecanı 18-19 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden başlayacak Koç Spor Fest Üniversite Bahar Oyunları ile devam edecek. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:10 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Spor
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