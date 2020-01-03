Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar - Son Dakika

Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar

6 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası'na Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularının performansı damga vurdu.

Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası'na Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularının performansı damga vurdu. Yeşil-siyahlı altın paletler, organizasyon süresi boyunca yarışları 4 kez birincilikle tamamladı.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 27-29 Aralık 2019 tarihlerinde GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada, 29 spor kulübünden 139'u kız, 141'i erkek toplam 280 sporcu yarıştı. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, 23 sporcu ve 2 antrenör ile Gaziantep'i temsil etti. Organizasyonda kulvarlar, heyecan dolu yarışlara sahne oldu.


Suüstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirilen yarışlarda Şehitkamilli altın paletler, 4 kez birinci, 8 kez ikinci ve 4 kez üçüncü olarak büyük bir başarıya daha imza attılar.


Yarışlarda dereceye giren sporcular, ödüllerini; TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın elinden aldı.


"Yarışlara katılan yeşil siyahlı kafileyi kutluyorum"


Şampiyonada Gaziantep'i temsil eden kafileyi tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, paletli yüzme branşında Şehitkamilli sporcuların başarı grafiğinin yıllara göre yükseldiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, yarışlar sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gaziantep'i barışıyla temsil eden tüm yeşil-siyahlı kafileyi kutluyorum. Paletli yüzme branşında Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası'nda 23 sporcumuz palet vurdu. Paletli yüzme branşında ulusal platformda elde edilen başarı grafiği, yıllara göre yükseliyor. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızı kutluyor, sezonun kalan tüm yarışlarında başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Şehitkamil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim
Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe, National Geographic'nin 2020'nin en iyileri listesinde Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz

Son Dakika Haberleri
17:52 Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor (YENİDEN) - Son Dakika
17:51 Yaylada kaybolan kişinin ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor - Son Dakika
17:51 Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı - Son Dakika
17:51 Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
17:47 Başkan Yüce, Süt54'ün açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]