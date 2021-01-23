Kış şartları ve Covid-19 kısıtlamaları sokak hayvanlarını zor durumda bırakıyor - Son Dakika

Kış şartları ve Covid-19 kısıtlamaları sokak hayvanlarını zor durumda bırakıyor

Safranbolu ilçesinde kaymakamlık, belediye ve DASKUT sokak hayvanları için bir araya geldi

KARABÜK - Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ile Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Deneği Karabük İl Temsilciliği tarafından kış ayı olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Safranbolu Belediyesi ekipleri ile DASKUT üyeleri tarafından ilçeye bağlı Ovacuma köyü bölgesinde bulunan sokak hayvanları için hazır mama ve et bırakıldı. Rahatsız olan bir sokak köpeği de uyuşturucu iğne ile bayıltılarak belediye ekipleri tarafından Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

DASKUT Karabük Temsilcisi Mehmet Kımır, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü olarak bu zor günlerde sokak hayvanlarına destek olduklarını söyledi. DASKUT'un Karabük'te yeni kurulduğunu aktaran Kımır, "DASKUT olarak Karabük ve ilçelerinde arama ve kurtarma faaliyetlerini organize edeceğiz. Tüm eğitimler genel merkez tarafından aldıktan sonra arama kurtarma elemanı olarak görev yapacağız. Bu zaman zarfında boş durmayıp sokak hayvanlarını besleme faaliyetinde bulunuyoruz. Safranbolu Kaymakamlığının talebiyle Safranbolu Belediyesi ve DASKUT üyeleri olarak Ovacuma köyünde sokak hayvanlarını besleme faaliyetini yerine getirdik" dedi.

Karabük'te 23 üyeleri olduğunu vurgulayan Kımır, "5 arazi aracımız mevcut. Türkiye çapında DASKUT en büyük motorize ilk yardım ve arama kurtarma faaliyetini uyguluyor. Son olarak İzmir'de yaşanan deprem faaliyetinde 11 araç ve 29 personelle AFAD koordinasyonunda olaya müdahale etti. İnşallah burada böyle bir afet durumu olmaz ama olduğunda da burada ve çevre illerde arama kurtarma olarak faaliyette bulunacağız" diye konuştu.

DASKUT olarak her hafta bu tür faaliyetleri uyguladıklarını belirten Kımır, şunları kaydetti:

"Kısıtlamalar olduğu için cumartesi ve pazar sokak hayvanlarını besleme faaliyetini üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Veteriner ve hayvan sevenler mama ve yiyecek desteğinde bulunuyorlar. Elde ettiğimiz yiyecekleri gönüllülerimizle birlikte sokak hayvanlarını besliyoruz. Ayrıca rahatsız olan sokak hayvanlarını da Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıyoruz. Onlarda gerekli tedaviyi uyguladıktan sonra alındığı yere bırakıyoruz."

"Yardımsever bir halkız ancak koordine edilmediği sürece ulaşım yönünde sıkıntı yaşıyoruz" diyen Kımır, "Yardımsever dernekler var onlara ulaşırlarsa, mama ve maddi yardımda bulunabilirler. Karabük'te çok sayıda gönüllü gruplar var, bir şekilde ihtiyaç durumundaki sokak hayvanlarına yardımda bulunuyorlar" ifadelerine yer verdi.