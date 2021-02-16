Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformundan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformundan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformundan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

16.02.2021 13:34

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda paketi ulaştırıldı.

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda paketi ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Gönüllü Ol, Öncü Ol" sloganıyla sosyal hayata yönelik çalışmalar yapan platform, her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da yardımlarını sürdürüyor.

Maddi durumu iyi olmayan ve kimsesi bulunmayan ilçe sakinlerinin tespit edilmesinin ardından yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekenlere süt, ekmek ve meyveden oluşan gıda paketleri teslim ediliyor.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen yardım organizasyonu kapsamında 22 mahalledeki 350 eve gıda paketi götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal belediyeciliğin gereği olarak, ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını belirtti.

Kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerini her ay düzenli olarak temizlediklerini kaydeden Çağırıcı, "Kar yağışlı ve soğuk günlerde de kapılarını, gıda vermek için çalıyoruz. Biz Bağcılar'da yaşlısıyla genciyle birbirini severek büyüyen bir aileyiz." ifadesini kullandı.

Gönül Bağı Platformunca evi ziyaret edilen ve gıda yardımı yapılan 75 yaşındaki Mehmet Gürbüzer de yardımlardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Havaların soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamadıklarını kaydeden Gürbüzer, zor zamanlarda kendilerini unutmayan Bağcılar Belediyesi'ne ve Çağırıcı'ya teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA
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