Kış Şartlarında Yetiştirdikleri Marulları Vatandaşlara Dağıttılar

Erzincan'da, meslek lisesi öğrencileri, eğitimleri sırasında serada yetiştirdikleri marulları, ağır kış şartlarında tarım yapılabileceğini göstermek amacıyla vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Erzincan'da, meslek lisesi öğrencileri, eğitimleri sırasında serada yetiştirdikleri marulları, ağır kış şartlarında tarım yapılabileceğini göstermek amacıyla vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, kentte yaygın olan "kara kışta sebze yetiştirilemeyeceği" kanaatini yıkmak ve ağır kış şartlarında da sebze yetiştirilebildiğini göstermek amacıyla bu yıl faaliyete geçen okulun serasına marul dikti.



Öğrenciler, özenle yetiştirdikleri marulların büyük kısmını hasat ettikten sonra farkındalık oluşturmak ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz dağıttı.



İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile lisenin meslek öğretmeni Sibel Muşlu nezaretinde 11. sınıfta öğrenim gören 23 öğrencinin katıldığı marul dağıtımında, vatandaşlara tarım konusunda bilgiler de aktarıldı.



Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'da seracılıkla ilgili ciddi adımların atıldığını ifade ederek, "Projedeki maksadımız gerçekten çok verimli arazileri olan Erzincan'da tarım açısından yazın da kışın da ölü sezon olmadığını göstermek. Erzincan ölü sezonun olmadığı, yılda 2 hatta 3 ürünün alınabileceği altyapıya sahip alanların ve okullarının bulunduğu bir ildir." diye konuştu.



Öğrencilerin, el emeği ve göz nuru ile ürettikleri marulları vatandaşlara dağıttığını anımsatan Gün, 100 bin lira maliyetle hizmete giren serada, marul, ıspanak, yeşil soğan gibi ürünler de yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.



Öğretmen Muşlu da "Okulumuzun serasında diktiğimiz 300 marul fidesinin hasadını bugün gerçekleştirdik. 2 ayda gübreleme, sulama, yabancı ot mücadelesi gibi yapılacak tüm işlemleri öğrencilerimiz ile hem teorik hem uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Bugün de hasadı yapıp halkımıza sunmak istedik." dedi.

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