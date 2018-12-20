Son Dakika Haberleri: Kış Şartlarından Olumsuz Etkilenen Sokak Hayvanlarına İbb'den Mama Desteği

Kış Şartlarından Olumsuz Etkilenen Sokak Hayvanlarına İbb'den Mama Desteği

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama yardımı yapıyor.

Kış Şartlarından Olumsuz Etkilenen Sokak Hayvanlarına İbb'den Mama Desteği, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama yardımı yapıyor. İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktasında her gün toplam 1 ton kuru mama dağıtılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırmasıyla şehrin ücra noktasında yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Zorlu şartlarda yaşayan hayvanlara günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mama yardımı başladı.

Sabah saatlerinde mamalar ulaştırılmaya başlanıyor

Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı'yla besleme noktalarına kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mamaların dağıtımına sabah saatlerinden itibaren başlanıyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Toplamda ise her gün 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor.

Sadece köpeklere besleme yapılmıyor

Hayvanlara mama desteğini ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personeli Murat Naldemirci, özellikle kış aylarında mamaya ulaşmakta zorluk çeken hayvanlara günlük 1 ton besleme yaptıklarını söyledi. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personeli Yusuf Celep de sadece köpeklere besleme yapılmadığını ifade ederek, "Sadece köpek değil. Bunun yanı sıra kedi ve kuşlarımız var. Bunlarla ilgili de besleme yapıyoruz" dedi.

Vatandaşların sokakta gördüğü yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını için oluşturulan ALO 153 hattı da bu konuda önemli rol üstleniyor. Vatandaşların çağrı merkezini bilgilendirilmesinin ardından ilgili birime aktarılan ihbar üzerine İBB ekipleri derhal harekete geçip müdahale ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:08 Kaynak: İHA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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