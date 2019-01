Kış Şenliğinde Renkli Görüntüler

Uludağ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kış şenliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Uludağ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kış şenliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte düzenlenen karton kızak yarışmasında ise oldukça renkli anlar yaşandı.



Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte Bursalıların katılımı oldukça yoğun oldu. Etkinliğin en renkli anları ise, kartondan kızak yarışması oldu. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'da yaşayanlar olarak bizler büyük bir değerler deryasının içindeyiz. Başımızı ne yana çevirsek, ya bir tarihi yapıyla, ya bir doğal güzellikle, ya denizle, ya gölle karşılaşıyoruz. Bu kentin her adımında bir sır saklı. Kendini şehre açana şehir de kendini açıyor, görkemini güzelliğini saklamıyor. Bu yüzden Yaradanımıza ne kadar şükretsek azdır. Uludağ, sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en önemli sembollerinden biridir. Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında Uludağ'ın 4 mevsim cazibe merkezi olması konusu var. Cumhurbaşkanımızın destekleri, ilgili bakanlıklarımızın ve kent dinamiklerimizin de gayretleriyle Uludağ, hakkettiği konuma taşınacak. Büyükşehir belediyesi olarak Bursa'nın tüm güzelliklerinin bu şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için elimizden geleni yapacağız. Uludağ, Bursa ile bir bütün olarak daha güçlü bir şekilde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, Bursa'nın turizm alanında gelişmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bursa'mızı ziyaretlerinde de detaylıca konuşma fırsatımız oldu. Bakanımızın talimatlarıyla Uludağ alan başkanlığı yönetim planlaması çalışmalarına başladık. 1. gelişim bölgesine nitelikli bir tesis kazandırmak için harekete geçtik. Uludağ oteller 1. gelişim bölgesi spor tesisi yaşam alanı ve katlı otopark projesi, tesis, 1. gelişim bölgesi sınırları içinde ancak, 2. bölgeye daha yakın. 12 dönümlük bir alanda konuşlandırılacak. Tesiste 750 araçlık kapalı otopark inşa edilecek. Böylece Uludağ'ın en önemli sorunlarından biri çözüme kavuşmuş olacak. Otopark yerin altına 3 kat şeklinde tasarlandı. Özellikle Uludağ'a gelen tur otobüsleri otoparktan yararlanacak. Tesiste yer alacak bir başka aktivite alanı buz pateni pisti olacak. Tesisin diğer kısımlarında ise tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları yer alacak. Tesiste günübirlikçiler için alanlar olacak. Sadece burada değil, Bursa'mızın her köşesinde yapacağımız maddi manevi yatırımlarla şehrimizin geleceğini hakkettiği konumda olacak şekilde inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.



Kış şenliğinde bir araya geldiklerini anlatan Aktaş, "Amacımız, şehrimizin değerlerini, güzelliklerini yerinde yapılan etkinliklerle vatandaşlarımıza hissettirmek. Kış şenliği de bu etkinliklerimizden biri. Burada amaç ailece güzel vakit geçirmek olduğu kadar, şehrimizin değerlerine farkındalık oluşturmak. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şenliğin bu yıl 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. Şenlik içinde geleneksel kızak etkinlikleri, ödüllü karton kızak yarışması, Eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar var. Geleneksel kızak etkinliklerine her yaştan vatandaşlarımız katılabilecek. Ödüllü karton kızak yarışmasına 9-15 yaş tüm çocuklarımız katılabiliyor. Ödüllü karton kızak yarışmasında bitiş çizgisini en iyi zamanda bitiren yarışmacılardan birinciye, tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülümüz olacak. Şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.



Öte yandan, kış şenliğinde kızak kayan tatilciler gönüllerince eğlendi. Ayrıca sucuk ekmek ve salep etkinlikte dağıtıldı. - BURSA

