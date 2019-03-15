Kış Sezonuna Eğlenceli Veda
32 dakika önce
Geçtiğimiz yıldan farklı olarak iki ayrı yarışa sahne olacak etkinlikte 16 Mart Cumartesi günü slalom yarışları, 17 Mart Pazar ise serbest düşüş (Big Air Bag) müsabakaları gerçekleşecek.
Geçtiğimiz yıldan farklı olarak iki ayrı yarışa sahne olacak etkinlikte 16 Mart Cumartesi günü slalom yarışları, 17 Mart Pazar ise serbest düşüş (Big Air Bag) müsabakaları gerçekleşecek. Big Air Bag yarışmaları kadın ve erkeklerin ayrı kategorilerde katılımı ile düzenlenecek. Katılımcılar iki gün boyunca workshoplara katılma şansı yakalarken, DJ ve canlı müzik performanslarını da Drop Lounge'da takip edecekler.
Yarışmalarda dereceye girenler ise ödüllerini 17 Mart Pazar günü alacaklar. G-Shock Snowboard Weekend'e katılanları bu sene destekçi markalardan özel ödüller bekliyor. G-Shock'ın ana sponsorluğundaki etkinliğin iletişim sponsorları Sports TV ve Power FM. Ayrıca Kaya Palazzo, Sportstouch, Akasya, GoPro, DJI, The North Face, Kar Spor, Timsan, Orjinaltur.com ve Drop Lounge etkinliğin sponsorları arasında yer alıyor.
2018'in son kış günlerinde kış sporları tutkunları için benzersiz bir deneyim yaşatacak G-Shock Snowboard Weekend etkinliğinin ön kayıtları G-Shock Snowboard Akademi'de. Snowboard Akademi kurucusu Tuğhan Kırbaç ve Sportstouch tarafından G-Shock'ın ana sponsorluğunda 3 senedir organize edilen etkinliğin bu sene sunuculuğunu Ercüment Şansal üstleniyor.
16 Mart Cumartesi (Slalom)
09: 00 – 10: 00 Yarışma Kayıtları
11: 00 – 14: 00 Yarışma
14: 00 – 17: 00 Big Air Bag Antrenman
20.00 After Party – Drop Lounge
17 Mart Pazar (Big Air Bag)
09: 00 – 10: 00 Yarışma Kayıtları
11: 00 – 12: 30 Eleme Turları
13: 30 – 15: 00 Final Turları
15: 30 – 17: 00 After Party – Drop Lounge
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:35
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