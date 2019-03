Kış Sezonuna Eğlenceli Veda

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak iki ayrı yarışa sahne olacak etkinlikte 16 Mart Cumartesi günü slalom yarışları, 17 Mart Pazar ise serbest düşüş (Big Air Bag) müsabakaları gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak iki ayrı yarışa sahne olacak etkinlikte 16 Mart Cumartesi günü slalom yarışları, 17 Mart Pazar ise serbest düşüş (Big Air Bag) müsabakaları gerçekleşecek. Big Air Bag yarışmaları kadın ve erkeklerin ayrı kategorilerde katılımı ile düzenlenecek. Katılımcılar iki gün boyunca workshoplara katılma şansı yakalarken, DJ ve canlı müzik performanslarını da Drop Lounge'da takip edecekler.



Yarışmalarda dereceye girenler ise ödüllerini 17 Mart Pazar günü alacaklar. G-Shock Snowboard Weekend'e katılanları bu sene destekçi markalardan özel ödüller bekliyor. G-Shock'ın ana sponsorluğundaki etkinliğin iletişim sponsorları Sports TV ve Power FM. Ayrıca Kaya Palazzo, Sportstouch, Akasya, GoPro, DJI, The North Face, Kar Spor, Timsan, Orjinaltur.com ve Drop Lounge etkinliğin sponsorları arasında yer alıyor.



2018'in son kış günlerinde kış sporları tutkunları için benzersiz bir deneyim yaşatacak G-Shock Snowboard Weekend etkinliğinin ön kayıtları G-Shock Snowboard Akademi'de. Snowboard Akademi kurucusu Tuğhan Kırbaç ve Sportstouch tarafından G-Shock'ın ana sponsorluğunda 3 senedir organize edilen etkinliğin bu sene sunuculuğunu Ercüment Şansal üstleniyor.



16 Mart Cumartesi (Slalom)



09: 00 – 10: 00 Yarışma Kayıtları



11: 00 – 14: 00 Yarışma



14: 00 – 17: 00 Big Air Bag Antrenman



20.00 After Party – Drop Lounge



17 Mart Pazar (Big Air Bag)



09: 00 – 10: 00 Yarışma Kayıtları



11: 00 – 12: 30 Eleme Turları



13: 30 – 15: 00 Final Turları



15: 30 – 17: 00 After Party – Drop Lounge

