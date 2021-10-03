Üye Girişi
Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide - Son Dakika

Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide

03.10.2021 11:00
Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide, System.String[]

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kadınlar, asırlık gelenekleri arasında yer alan erişteyi imece usulü yaparak yardımlaşmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kadınlar, asırlık gelenekleri arasında yer alan erişteyi imece usulü yaparak yardımlaşmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Karakoçan ilçesinde Yeni Mahallede oturan bir grup kadın, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve sofralardan eksik etmedikleri erişteyi hazırlamanın telaşını yaşıyor.

Her gün bir evin bahçesinde kurdukları alanda bir yandan eriştelerin hamurunu yoğuran kadınlar, diğer taraftan da kestikleri erişteleri yere serdikleri bezlerin üzerine dizerek kurutuyor.

Kurutma işleminin ardından toplanan erişteler, paketlenerek kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

"El birliği ile birbirimize yardım ederek erişte açıyoruz"

Erişte yapan kadınlardan 50 yaşındaki Havva Özgül, AA muhabirine, büyüklerinden devraldıkları geleneksel erişte yapımını her yıl sürdürdüklerini söyledi.

Mahallelerindeki komşuları ile kış için imece usulü erişte yaptıklarını aktaran Özgül, "Mahallemizde yıllardır çok güzel komşuluklarımız var. Komşuluk hakkımızı devam ettiriyoruz. Kış yaklaştığı için komşularımız ile bir araya geliyoruz. Birbirimize yardım ederek erişte yapıyoruz." dedi.

Kendi tarlalarında ürettikleri buğdaylardan elde ettikleri unla yaklaşık 1 ay erişte yapımının sürdüğünü anlatan Özgül, eriştenin hem çorbalık hem de pilav için olduğunu kaydetti.

Eledikleri unu yoğurarak hamuru hazırladıklarını anlatan Özgül, "Eriştemizi yapıp seriyoruz. Kuruduktan sonra keserek küçük parçalar haline getiriyoruz. Onu da kuruması için seriyoruz. Küçük kare şeklinde yaptığımız çorba, uzun şekilde kesip kavurduktan sonra yaptığımız erişte ise pilav eriştesidir." ifadelerini kullandı.

"20 dakika içerisinde çorba hazır oluyor"

Songül Doğan da erişteyi kışın sofralarından eksik etmediklerini aktararak, el birliğiyle kış hazırlığı yapma geleneğini asırlardır devam ettiklerini söyledi.

Komşularının desteğiyle erişteyi daha kolay yaptıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Böyle yapınca çok kolay oluyor. Yaptığımız erişte hazır olduğu için kışın pratik bir şekilde çorba yapıyoruz. 20 dakika içerisinde çorba hazır oluyor. Kışın sıcak sıcak içiyoruz. Yaşlılarımız erişte çorbasını çok seviyor."

Nafiye Ayna ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla katılımcı komşu sayılarını sınırlı tuttuklarını belirtti.

Eriştenin kış aylarında sofralarında eksik olmadığını ifade eden Ayna, her yıl erişteyi komşularıyla yaptıklarını kaydetti.

Ayna, "Erişteyi gülerek, eğlenerek yaptığımız için çok güzel vakit geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik var. Kimi çağırırsak geliyor. El birliğiyle tüm işlerimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide
Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide
Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide
Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide
Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide

Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı 10:40 Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı 09:48 Son Dakika! Bartın'dan Ankara'ya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi 23:11 Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi

Son Dakika Haberleri
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü         
11:16
Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi         
11:04
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim         
10:42
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak         
10:11
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor         
09:46
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kış sofralarını süsleyen erişte için komşular imece usulü mesaide - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement