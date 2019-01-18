Son Dakika Haberleri: Kış Soğuğunda Durma Kapışması - Kim Pes Edecek?

Kış Soğuğunda Durma Kapışması - Kim Pes Edecek?

1 saat önce

"Kim pes edecek?

"Kim pes edecek?" formatımıza yeni bir soluk getiriyoruz. Bu kez arkadaşlarımız soğuk havada dışarıdalar. Kartlar ile pes etmeli kapışma oynuyorlar. Bakalım soğuğa en dayanıklı Mediakraft Youtuber'ı kim?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:39 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Belediye Başkanı Gözyaşlarıyla İstifa Etti İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:40:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kış Soğuğunda Durma Kapışması - Kim Pes Edecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]