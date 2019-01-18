Kış Soğuğunda Durma Kapışması - Kim Pes Edecek?

"Kim pes edecek?

"Kim pes edecek?" formatımıza yeni bir soluk getiriyoruz. Bu kez arkadaşlarımız soğuk havada dışarıdalar. Kartlar ile pes etmeli kapışma oynuyorlar. Bakalım soğuğa en dayanıklı Mediakraft Youtuber'ı kim?

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