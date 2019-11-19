Kış Şöleni'nin onur konuğu Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 11 büyükşehir belediyesinin katılımıyla düzenlenecek Kış Şöleni'nde "1. Hatay Gastrofest" standı kuracak

HATAY - İzmir'de, 11 büyükşehir belediyesinin ortak organizasyonunda 'Kış Şöleni' gerçekleştirilecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi şölende onur konuğu olacak.

20-31 Aralık tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 11 büyükşehir belediyesi ortak 'Kış Şöleni' organizasyonu gerçekleştirecek. Şölenin onur konuğu olan Hatay ise '1. Hatay Gastrofest' adı altında en büyük standı kuracak. Dev şölen öncesi Hatay'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, şölen hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir'de bulunan tarihi Kültür Park'ın ilk defa Hatay için bir şölene kapılarını açacağını söyleyen Lütfü Savaş, Kültür Park'ı, Hatay mutfağının kokusunun saracağını ifade etti.

Hatay'ın UNESCO tarafından tescilli gastronomi kenti olması nedeniyle onur konuğu olduğunu belirten başkan Savaş, "İzmir'de kış etkinlikleri adı altında 12 günlük bir çalışma yapıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliğin fikir babası biziz. İstedik ki İzmir Kültür Park'ta, 11 tane büyük şehrimiz hem birlik, beraberlik mesajı versin hem de kendi kültürlerini İzmirli insanlarımızla paylaşsınlar. Tabi bu 11 büyükşehir içerisinde Hatay, UNESCO tarafından da tescillenmiş gastronomi şehri olduğu için Tunç başkanımız bizi onur konuğu ilan etti. Bize biraz daha fazla tolerans göstererek hem yer hem de etkinlikler konusunda bize 12 gün boyunca fırsat verdi, biz İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Hatay'ı en güzel şekilde tanıtmak için şölende yer alacaklarını ifade eden Lütfü Savaş, "Bizim amacımız oradaki kış etkinlikleri sürecince Hatay'ımızı iyi temsil etmek, Hatay'ımızın yüzyıllardır biriktirmiş olduğu değerleri İzmir'deki insanlarımızla paylaşmak, Hatay'ı biraz daha tanıtmak, Hatay'ın ticaretine, gastronomisine ve turizmine katkı sağlamak. İnşallah bu başarılı olursa bundan sonra da diğer büyükşehirlerimizi de böyle etkinliklere teşvik edeceğiz. Bu etkinliklerde bizde olabildiğince yer almak istiyoruz" dedi.

"Suriye savaşı bir yere kadar, biz yolumuzu çizmek zorundayız"

2021 yılında EXPO'ya ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Başkan Savaş, Suriye savaşı polemiği ile yatıp kalkmak yerine Hatay'ın kendi yolunu çizmesi gerektiğini söyledi. Şehrin diğer dinamiklerinden de destek isteyen Lütfü Savaş, "Bizim kendi kabuğumuzu kırıp dünyada süper ligde olmamızın zamanı geldi. Tamam, savaş var ama bir yere kadar savaş. Artık savaşla ya da Suriye'deki olaylarla yatıp kalkamayız. Biz kendi yolumuzu çizmek zorundayız. Bu EXPO 2021'de bizim için mihmandarlık yapacak özellikle de kırsal kesimin kalkınmasında bize önemli katkı sağlayacak. Belki bundan sonraki süreç içerisinde dünyaya bizi açan en önemli organizasyon EXPO olacak. Özellikle kırsal kesimlerdeki alışkanlıklarımız, reflekslerimiz, üretim tarzlarımız, pazarlama tarzımız, dünyaya bakış açımız belki de hepsi değişecek. Ama bu konuda bizim hep birlikte bu işi forsa etmemiz lazım, tek başına büyükşehir olmaz, diğer dinamiklerimizin de bu konuda bize destek olması lazım" diye konuştu.

Kış Şöleni toplantısı, sinevizyon aracılığıyla yapılan tanıtımla son buldu.