Kış spor okulları başlıyor - Son Dakika

Kış spor okulları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2021 Kış Spor Okulları, 8 dönem 10 branşta 3 Ekim'de başlıyor.

Kış spor okulları başlıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyespor işbirliği ile düzenlenen Kış Spor okulları 3 Ekim 2020 – 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri ve Hüdavendigar Spor Tesislerinde alındığı, 8 ayrı dönemden oluşan 2020-2021 kış spor okullarında 5-16 yaş aralığındaki çocuklara, yüzme, okçuluk, tenis, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, masa tenisi, okçuluk ve bocce olmak üzere toplam 10 branşta eğitimler verilecek.

Kış Spor Okulları ile modern ve kaliteli tesisler ile spor kültürünü benimsetmek, milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocuklarda sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyespor, Spor Okulları, Mayıs, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:42 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kış spor okulları başlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ve BDDK'nın swap hamlesiyle dolar ve euro düştü Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı
Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış         
10:42
"Gel gezelim" deyip çağırdığı eşini eşarpla boğarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi         
09:59
Vicdansız koca, av tüfeğiyle yaraladığı eşini 170 kilometre gezdirdi Vicdansız koca, av tüfeğiyle yaraladığı eşini 170 kilometre gezdirdi         
09:51
Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi         
09:29
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı         
08:45
Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı Torpil nedeniyle gözünü kaybeden çocuk, yaşıtlarını torpille oynamamaları konusunda uyardı         
08:31
Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi         
07:45
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 10:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış spor okulları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei