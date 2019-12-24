Kış Spor Okullarında 4. dönem başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kış Spor Okullarında 4. dönem başlıyor - Son Dakika Spor

Kış Spor Okullarında 4. dönem başlıyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve binlerce çocuğun istedikleri alanları seçerek spor yapmasına olanak sağlayan kış spor okullarında 4. dönem kayıtları başladı.

Kış Spor Okullarında 4. dönem başlıyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye spor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve binlerce çocuğun istedikleri alanları seçerek spor yapmasına olanak sağlayan kış spor okullarında 4. dönem kayıtları başladı.


Manisalı çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması, sporla büyümeleri ve istedikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için açılan kış spor okullarında, 4. dönem kayıtları başladı. 7 farklı branşta; 'Yüzme, Cimnastik, Tenis, Okçuluk, Futbol, Voleybol ve Basketbol' eğitimlerinin verileceği kış spor okulları; 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.


Manisa Büyükşehir Belediyespor kış spor okullarında yüzme branşında 2006-2015, okçuluk branşında 2004-2011, voleybol branşında 2006-2011, basketbol branşında 2008-2013, tenis branşında 2005-2012, cimnastik branşında 2013-2015, futbol branşında ise 2006-2013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi. Okçuluk, tenis, cimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yapılacak. Öğrencilerden aylık ücret dışında servis ve malzeme ücreti alınmayacağı belirtildi. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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