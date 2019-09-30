Son Dakika Haberleri: Kış spor okullarında geri sayım
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Kış spor okullarında geri sayım

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen kış spor okulları 19 Ekim 2019-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Belediye spor iş birliğiyle düzenlenen kış spor okulları 19 Ekim 2019-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden online kayıtlar alınmaya devam ederken, 8 ayrı dönemden oluşan 2019-2020 kış spor okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yüzme, okçuluk, boks, tenis, güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate branşları olmak üzere toplam 11 branşta ve 23 tesiste eğitimler verilecek. Kaliteli tesisler ile spor kültürünü benimsetmek, milli ve manevi değerlere sahip sporcular yetiştirmek hedefleniyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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