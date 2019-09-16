Kış sporları için karsız dağlarda antrenman

Hakkari Yüksekova'da faaliyetlerini yürüten sporcular, kış sporları için karsız yüksek rakımlı dağlarda antrenman yapıyor.



İlçede her sene faaliyetlere katılan kayak ekibi, bu sene daha farklı yollar deneyerek kış sporlarına hazırlanmak için yüksek rakımlı dağlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek dağlarda yürüyüş ve tırmanış yapan sporcular, kış sporlarını için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayak antrenörü Kenan Ören, kayak sporunun dünyadaki branşlar arasında en zor sporlardan biri olduğunu belirterek, "Bu sporda maddi ve manevi destek çok önemli ve kayak sporu yılın 12 ayı aralıksız olarak sürdürülen bir doğa sporudur. Bir de unutmadan söylemek lazım, en pahalı spor branşı olarak listenin başında yer alır. Antrenmanlarımızı Yüksekova'nın hemen hemen her alanında deneyimli milli antrenörlerimizin sistematik ve bilimsel antrenman planlamaları ile sürdürmekteyiz. Antrenmanlarımızı yazın tekerlekli kayak koşu, kışın ise kar üstünde sürdürürüz. İlçemizde 30'a yakın milli sporcumuz mevcut ve Türkiye'nin en iyileri ilçemizde bulunmaktadır. Kısıtlı imkanlara rağmen Yüksekova gibi küçük bir ilçede bizler Türkiye'yi kayak sporunda Avrupa'da en iyi temsil eden bir ekibe sahibiz. Biz de bu mücadeleye karşı en iyi şekilde hazırlamak için yüksek rakımlı dağlarda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. - HAKKARİ