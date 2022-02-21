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KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN - Son Dakika

KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN

21.02.2022 13:11

Isparta'nın doğusunda, kent merkezi ve Eğirdir'e 25 kilometre mesafede yer alan Davraz Kayak Merkezi, kış aylarında başta Antalya olmak üzere çevre illerden yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Isparta'nın doğusunda, kent merkezi ve Eğirdir'e 25 kilometre mesafede yer alan Davraz Kayak Merkezi, kış aylarında başta Antalya olmak üzere çevre illerden yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Isparta'ya 25 kilometre uzaklıktaki 1675 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğruyor. Toros Dağları'na bağlı 2637 metre yükseklikte, kar kalınlığı 50 ile 250 santimetre arasında değişen Davraz Kayak Merkezi, son yıllarda kış sporlarının yükselen yıldızı haline geldi. Başta Antalya olmak üzere çevre illerden özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Davraz, konuklarına Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma ayrıcalığı yaşatıyor. Dileyenlere konaklama imkanı da sunulan merkezde günübirlik tatilciler için de kayak, snowboard, kar yürüyüşü gibi aktiviteler seçenek olarak ilgi görüyor. Saatte 1000 kişiyi taşıyabilen 1211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda 3 telesiyej bulunan merkezde ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda teleski hizmeti de veriliyor. Antalya'ya 146 km uzaklıkta bulunan Davraz Kayak Merkezi'ne hafta sonları yoğun ilgi olduğunu belirten turizm seyahat acentesi sahibi Buğra Kayalı, Davraz'ın Antalya'ya yakınlığı nedeniyle çok ilgi gördüğünü söyledi. Kayalı, Davraz'ın günübirlik kar keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir merkez olduğunu da sözlerine ekledi.

KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN
KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN
KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN

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Davraz kayak merkezi, Eğirdir, Isparta, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIŞ SPORLARINDA YÜKSELEN YILDIZ: DAVRAZ - YENİDEN - Son Dakika
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