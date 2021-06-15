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Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor - Son Dakika

Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor

15.06.2021 15:35

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar, kayaklı koşu, biatlon ve alp disiplini dallarında katıldıkları hem ulusal hem de uluslararası birçok şampiyonada başarılı olan Oğlağo ailesindeki sporcuların genetik yatkınlıklarının belirlenmesi...

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar, kayaklı koşu, biatlon ve alp disiplini dallarında katıldıkları hem ulusal hem de uluslararası birçok şampiyonada başarılı olan Oğlağo ailesindeki sporcuların genetik yatkınlıklarının belirlenmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Bu kapsamda MŞÜ Aile Sağlığı Merkezine götürülen sporculardan alınan kan örnekleri, gerekli testlerin yapılması için İstanbul Üsküdar Üniversitesine gönderildi.

Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oğlağo ailesinin kayak sporunda uluslararası başarı elde eden birçok sporcu yetiştirdiğini söyledi.

Ailedeki bazı sporcuların onlarca kez milli takım forması giydiğini, bazılarının Türkiye rekorları kırdığını, altın madalyalar kazandığını anlatan Kaynar, şöyle konuştu:

"Sporculardan Sabahattin Oğlağo, 2 kez Türkiye rekoru kırmış, 175 kez ülkemizi temsil etmiş, balkanlarda 8 birincilik elde etmiştir. Üniversitemizin öğrencisi olan Ahmet Oğlağo da 125 kez milli formayı giymiştir. Bu kadar başarılı olan ailenin performansının genetik bir alt yapıdan mı kaynaklandığı, yoksa tesadüf mü olduğu merak konusu. Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Genetik testler, kişinin uğraştığı spor branşına en yatkın olabileceği özelliklere ilişkin ipuçlarını bize vermektedir. Bu yüzden genetik testler çok önemli. Ailede 30'un üzerinde sporcu kayakla uğraşıyor ve yeni gelen nesiller de var. Bu aile ilimizde kayak sporunun başarısını sırtlıyor. Bu nedenle çalışmayı anlamlı bulduk."

İlk defa bir ailenin genetik alt yapısını incelemeye yönelik çalışma başlattıklarını aktaran Kaynar, "Genetik test sonuçlarına göre dayanıklılıkla ilgili bir yetenekleri varsa, bu aile mensuplarının daha fazla işin içine girmelerini isteyeceğiz. Bu aileye sporla ilgili teşviklerin verilmesi gerekecek. Oğlağo ailesini spora daha fazla teşvik ederek ilimizi daha iyi temsil etmelerini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Samet Oğlağo ise "2011 yılına kadar sporcuydum ve 50'nin üzerinde uluslararası müsabakaya katıldım. Üniversiteden sonra antrenörlüğe geçtim. 2011-2021 yılları arasında 100'ün üzerinde uluslararası müsabakada Biatlon Mili Takım Antrenörü olarak görev aldım. Bizim ailenin bütün gençleri kayak sporuyla uğraşıyor. İnşallah kendimiz gibi milli sporcular yetiştireceğiz. Bugün Muş Alparslan Üniversitesinde kan testi verdik. İnşallah sonucunda olumlu şeyler ortaya çıkar." şeklinde konuştu.

Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor
Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor
Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor
Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor

Muş Alparslan Üniversitesi, Genetik, Biatlon, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış sporlarındaki başarılarıyla dikkati çeken Oğlağo ailesinin genetik yatkınlığı araştırılıyor - Son Dakika


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